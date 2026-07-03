Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Общество

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Голубев: на выходных в Москве ожидаются дожди и грозы
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Грозы ожидаются местами и в Москве, и по области, но не повсеместно.

«Ночью, как и днем тоже в отдельных районах гроза. Днем на выходных, несмотря на облачность ожидается от +20°C до +23°C, а ночью от +14°C до +17°C», — уточнил специалист.

Синоптик напомнил, что гроза днем будет проходить в столице с 3 июля до 7 июля, а ночью — только до 5 июля.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в выходные столичный и соседние восточные области регион накроет дождями – их принесет южный циклон. Ненастная погода будет сопровождаться понижением температуры воздуха. По его словам, меняться погода начнет с субботы, 4 июля. Во второй половине дня начнутся осадки.

Ранее москвичей предупредили о резком ухудшении погоды к выходным.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!