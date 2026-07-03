Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Голубев: на выходных в Москве ожидаются дожди и грозы

Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Грозы ожидаются местами и в Москве, и по области, но не повсеместно.

«Ночью, как и днем тоже в отдельных районах гроза. Днем на выходных, несмотря на облачность ожидается от +20°C до +23°C, а ночью от +14°C до +17°C», — уточнил специалист.

Синоптик напомнил, что гроза днем будет проходить в столице с 3 июля до 7 июля, а ночью — только до 5 июля.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в выходные столичный и соседние восточные области регион накроет дождями – их принесет южный циклон. Ненастная погода будет сопровождаться понижением температуры воздуха. По его словам, меняться погода начнет с субботы, 4 июля. Во второй половине дня начнутся осадки.

Ранее москвичей предупредили о резком ухудшении погоды к выходным.