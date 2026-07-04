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Общество

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Нижнекамска и Ульяновска введены временные ограничения
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ульяновска и Нижнекамска. Об этом сообщает Росавиация.

По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения действуют также в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова, Чебоксар, Уфы и Бугульмы.

При введении ограничений на работу аэропортов рейсы могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета необходимо уточнить причины и ориентировочное время отправления на стойке регистрации или в службе информации аэропорта. В зависимости от времени ожидания авиакомпания обязана предоставить пассажирам определенные услуги.

При задержке от двух часов пассажиры могут рассчитывать на напитки, от четырех — на горячее питание. Если рейс переносится на следующий день, авиакомпания должна предоставить номер в отеле и трансфер. Эти нормы закреплены в Воздушном кодексе РФ и международных правилах перевозок. Также пассажиры имеют право на бесплатные телефонные звонки или отправку электронных сообщений. Ориентировочное время вылета и причины задержки рекомендуется уточнять у представителей авиакомпаний в аэропорту.

Ранее в российском аэропорту задержали китайца за попытку ввезти в страну 1200 игл.

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