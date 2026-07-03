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Общество

В российском аэропорту задержали китайца за попытку ввезти в страну 1200 игл

В аэропорту Екатеринбурга задержали иностранца с партией медицинских товаров
Павел Лисицын/РИА Новости

В аэропорту Кольцово таможенники остановили пассажира, прилетевшего из Харбина, и обнаружили в его багаже партию медицинских товаров. Как сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС), среди них были аппарат магнитно-инфракрасной терапии, более 1200 игл для акупунктуры, стержни для иглоукалывания, 14 упаковок травяного напитка «от многих болезней».

По словам мужчины, раньше он работал продавцом на рынке, а сейчас занимается массажем и иглоукалыванием. Он надеялся устроиться в российскую клинику и использовать приспособления в своей практике.

Однако, как отметил начальник таможенного поста, такой ассортимент и количество продукции указывают на коммерческую партию, которую было необходимо задекларировать.

В отношении иностранного гражданина возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование товаров (ч.1 ст.16.2 КоАП). Ему грозит штраф с конфискацией.

Ранее туристка спрятала под платьем 58 живых черепах и попалась в аэропорту.

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