В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Ульяновска, Казани, Пензы, Саратова и Чебоксар введены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

«Аэропорты Казань, Пенза, Саратов (Гагарин) и Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

Спустя минуту Росавиация опубликовала аналогичное сообщение для аэропорта Ульяновска (Баратаевка).

Как подчеркнули в пресс-службе, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

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