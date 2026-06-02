Глава Минтранса рассказал, когда ожидается запуск биометрии в аэропортах

Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

Он напомнил, что в московском аэропорту «Шереметьево» запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва — Санкт-Петербург «Аэрофлота» пассажиры, имеющие подтвержденную биометрию, могут пройти клиентский путь — от сдачи багажа до посадки в самолет — без предъявления паспорта.

«В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры», — сказал Никитин.

В московском аэропорту Шереметьево 1 июня стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Эксперимент продлится с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года.

Ранее стало известно, что дети от 10 до 16 лет с 1 июня смогут путешествовать поездами без взрослых.