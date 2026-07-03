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Аномальная жара в Европе затронула Альпы

Reuters: Альпы стремительно тают из-за аномальной жары в Европе
IMAGO/Frank Bienewald/Global Look Press

Снег на швейцарских ледниках растаял на несколько недель раньше из-за аномальной жары в Европе. Внезапное потепление коснулось Альп, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные ученых.

Отмечается, что 29 июня на леднике Рона на юге Швейцарии наступил «день таяния ледников» — период, когда снег, накопившийся за зиму, тает и ледники начинают терять нижние слои.

Директор швейцарской программы-мониторинга за состоянием ледников Маттиас Хусс заявил, что в этом году осталось еще три месяца, чтобы растаять льду, на формирование которого ушли десятилетия или даже столетия.

«В это время года ледники находятся в очень плохом состоянии», — сказал он.

В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна аномальной жары, которая привела к обновлению исторических температурных рекордов. На фоне этого избыточная смертность во Франции достигла 1 тыс. человек.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40°C. Как Европа переживает жару — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, кто находится в группе риска во время жары.

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