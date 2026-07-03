Россиянам рассказали, кто находится в группе риска во время жары

Высокая температура воздуха приводит к тому, что в организме расширяются сосуды для отдачи лишнего тепла. При этом артериальное давление падает, а сердце вынуждено работать интенсивнее и с возросшей нагрузкой для кровоснабжения органов. Все это связано с рисками для здоровья, объяснила RT семейный врач, ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» Марина Чумакова.

Она подчеркнула, что в группе риска находятся гипертоники, люди, страдающие ишемической болезнью сердца. Кроме того, осторожнее в жару нужно быть тем, кто перенес инфаркт, страдает от хронической сердечной недостаточности.

«[Таким людям] стоит быть особенно внимательными: пить достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на улице в пиковые часы активности солнца, носить лёгкую свободную одежду и следить за самочувствием», — заключила врач.

Напомним, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал, что сегодня, 3 июля, жара в Москве пойдет на спад, а в субботу и воскресенье в столице прогнозируются дожди с грозами. Синоптик отметил, что в воскресенье в столице ожидается около +20°C и затяжной дождь полуосеннего типа.

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