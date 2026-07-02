Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды к выходным

Гидрометцентр: резкое похолодание и дождь ожидают москвичей с 4 по 6 июля
Vladimir Baranov/Global Look Press

В Москве и регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с 4 по 6 июля ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

Синоптики отмечают, что ближе к выходным погода испортится, прогнозируются дождь, гроза, град и усиление ветра. Это связано с тем, что через ЦФО с юго-запада на северо-восток будет перемещаться волновой циклон.

«В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра с порывами 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

4 июля погода ухудшится в южной половине ЦФО, 5 июля похолодание придет в восточную часть округа, а 6 июля сдвинется на северо-восток ЦФО.

Ожидается, что на юге и юго-востоке Московской области сильный дождь с грозой будет идти 4 июля, а 5 июля циклон сместится в восточную половину области. В Москве температура 4 июля ночью составит от 15 до 17°C, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а днем потеплеет до +23°C. 5 июля ночью в столице будет до +17°C, а днем до +21°C, также ожидаются дождь с грозой и порывы ветра до 15 м/с.

Ранее москвичам раскрыли, какая погода ожидается в июле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!