Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды к выходным

В Москве и регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с 4 по 6 июля ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

Синоптики отмечают, что ближе к выходным погода испортится, прогнозируются дождь, гроза, град и усиление ветра. Это связано с тем, что через ЦФО с юго-запада на северо-восток будет перемещаться волновой циклон.

«В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра с порывами 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

4 июля погода ухудшится в южной половине ЦФО, 5 июля похолодание придет в восточную часть округа, а 6 июля сдвинется на северо-восток ЦФО.

Ожидается, что на юге и юго-востоке Московской области сильный дождь с грозой будет идти 4 июля, а 5 июля циклон сместится в восточную половину области. В Москве температура 4 июля ночью составит от 15 до 17°C, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а днем потеплеет до +23°C. 5 июля ночью в столице будет до +17°C, а днем до +21°C, также ожидаются дождь с грозой и порывы ветра до 15 м/с.

Ранее москвичам раскрыли, какая погода ожидается в июле.