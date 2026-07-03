Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Специалисты обследуют территорию у атакованного ВСУ рынка в Токмаке

Балицкий: в Токмаке специалисты осматривают территорию на месте атаки дрона ВСУ

Сотрудники оперативных служб обследуют территорию вокруг атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка в Токмаке на предмет возможных неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

«В Токмаке продолжают работу все оперативные службы: прилегающая территория обследуется на предмет неразорвавшихся снарядов, а также проводится обход домов, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь пострадавшим», — пояснил глава региона.

Он также проинформировал, что четверо мирных жителей, получившие тяжелые ранения, доставлены в областную больницу в Мелитополе, им оказывается помощь в полном объеме.

До этого следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области.

3 июля украинские военнослужащие ударили по городскому рынку в Токмаке. Балицкий заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру.

Как уточнил глава региона, пять человек получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара со стороны ВСУ. Пострадали еще 18 человек. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Ранее ВСУ открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!