Специалисты обследуют территорию у атакованного ВСУ рынка в Токмаке

Сотрудники оперативных служб обследуют территорию вокруг атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка в Токмаке на предмет возможных неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

«В Токмаке продолжают работу все оперативные службы: прилегающая территория обследуется на предмет неразорвавшихся снарядов, а также проводится обход домов, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь пострадавшим», — пояснил глава региона.

Он также проинформировал, что четверо мирных жителей, получившие тяжелые ранения, доставлены в областную больницу в Мелитополе, им оказывается помощь в полном объеме.

До этого следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области.

3 июля украинские военнослужащие ударили по городскому рынку в Токмаке. Балицкий заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру.

Как уточнил глава региона, пять человек получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара со стороны ВСУ. Пострадали еще 18 человек. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Ранее ВСУ открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской.