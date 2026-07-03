Экс-замглавы Росавиации арестовали по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал экс-замглавы Росавиации Махова по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил РИА Новости участник процесса.

По его словам, экс-чиновник будет находиться под арестом до 9 августа. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Махов занимал должность заместителя главы Росавиации с 2008 по 2017 год.

3 июля этот же суд отправил под стражу бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. Он был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Пока неизвестно, в чем именно заключается обвинение, однако СМИ выдвигают разные версии: от продажи самолетов за рубеж до хищения при строительстве взлетной полосы. Что известно о деле Нерадько, который больше 10 лет руководил Росавиацией, — в материале «Газеты.Ru».

В марте 2025 года был задержан бывший заместитель главы ведомства Сергей Тимошенко. С 2019 по 2021 год он занимал пост заместителя губернатора Брянской области. В 2021 году Тимошенко стал заместителем Нерадько.

Против экс-замгубернатора возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Ранее в Москве осудили мужчину за вымогательство у пилотов.