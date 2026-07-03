Подозреваемая в организации взрыва в Монако просила убежище в Германии

Подозреваемая в организации взрыва в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская просила убежище в Германии в 2022 году. Об этом сообщила газета Monaco-Matin со ссылкой на документ Интерпола.

Интерпол по запросу полиции Монако объявил в розыск Березовскую. Отмечается, что она говорит по-немецки и до настоящего времени жила в Хофхайме в центре для соискателей убежища.

По данным Интерпола, подозреваемая управляла автомобилем с регистрационными знаками ФРГ. После нападения в Монако она скрылась в сторону Италии.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что, помимо этих трех человек, в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывало состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена.

Ранее в прокуратуре Монако отказались считать произошедший накануне взрыв терактом.