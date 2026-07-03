У побережья Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Курильских островов. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 08:22 по времени UTC (11:22 мск) в 297 км от города Северо-Курильск и в более 600 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 76 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В конце июня два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара.

В результате подземных толчков не выжили 1450 человек, в больницах страны находятся 3150 человек. При этом поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее власти Венесуэлы назвали землетрясения «самым трагическим событием за последние 123 года».