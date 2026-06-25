В Венесуэле заявили о повреждении аэропорта Каракаса при землетрясении

Международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе получил повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщили пользователи социальной сети X.

В сети начали публиковать видео из зала регистрации аэропорта. На кадрах видно, что помещение оказалось заполнено пылью, элементы подвесного потолка были обрушены, а панели стен повреждены.

Официальных сообщений о ситуации в аэропорту не поступало.

Несколькими часами ранее в США объявили угрозу цунами после землетрясения в Венесуэле. По данным Геологической службы США, 24 июня в стране зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,1. Землетрясение произошло примерно в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана. Изначально сообщалось, что толчки были зафиксированы на глубине 10 км, однако, согласно обновленной информации, они произошли на глубине 13 км.

Позже жители Венесуэлы, в том числе столицы Каракаса, сообщили о разрушениях и пострадавших при землетрясении. Группы гражданской защиты и агентства по управлению рисками проводят обследование различных районов для оценки устойчивости жилых, коммерческих и общественных зданий. Число пострадавших пока неизвестно.

Ранее в Японии произошло землетрясение.