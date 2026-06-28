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Власти Венесуэлы назвали землетрясения «самым трагическим событием за последние 123 года»

Власти Венесуэлы назвали землетрясения самым трагическим событием за 123 года

Двойное землетрясение в Венесуэле стало «самым трагическим событием, которое пережила республика за последние 123 года», заявил спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес. Его слова из обращения к населению по гостелевидению приводит Би-би-си.

Глава правительства отметил, что после землетрясений в республике произошло еще 430 подземных толчков. В наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра на севере республики «огромные разрушения». Родригес призвал граждан страны не ездить туда, чтобы не мешать работе экстренных служб и не разрушать дороги. На этом фоне местные жители жалуются на нехватку тяжелой техники, необходимой для спасения людей из-под завалов.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах. По последним данным, несовместимые с жизнью травмы получили 1 450 человек, еще 3 150 остаются в больницах.

Ранее в Венесуэле ребенка спасли после 70 часов под завалами.

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