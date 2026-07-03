Вернувшимся из путешествия россиянам рекомендовали следить за самочувствием из-за денге

Роспотребнадзор: под видом гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге

Россиянам, вернувшимся из путешествия на индонезийский остров Бали, стоит следить за самочувствием из-за лихорадки денге. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своей странице во «ВКонтакте».

В ведомстве отметили, что летом на острове часто регистрируются грипп и другие острые респираторные инфекции. Около 60% среди циркулирующих вирусов в Индонезии составляет «гонконгский грипп», то есть вирус гриппа A(H3N2). Общая выявляемость гриппа среди пациентов с симптомами ОРВИ достигает 14% – грипп подтверждается примерно у каждого седьмого пациента с температурой и кашлем.

Пик циркуляции вирусов гриппа пройден месяц назад, но в курортных зонах существует риск групповых случаев инфекций, подчеркнули надзорном органе.

«Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа. С начала 2026 года в Индонезии зарегистрировано более 34 тыс. случаев лихорадки денге, из которых 81 — с летальным исходом», — говорится в сообщении.

В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам после возвращения в РФ следить за самочувствием, а при появлении любых симптомов, в том числе головной боли, обратиться к врачу и сообщить о своих поездках.

1 июля сообщалось, что десятки россиян заразились гонконгским гриппом на Бали.

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