Среди россиян на Бали распространяется гонконгский грипп

Десятки российских туристов и релокантов заразились гонконгским гриппом на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что заболевшие переносят грипп тяжело, хуже, чем Covid-19.

«Россияне рассказали ..., что сейчас на острове болеют не только они сами, но и многие их знакомые. Сначала болезнь напоминает обычную простуду, однако уже через несколько часов появляются сильная головная боль, высокая температура, ломота во всем теле и изнуряющий кашель», — говорится в сообщении.

У некоторых дополнительно развивается рвота и тошнота. Обычно к седьмому дню заболевания температура снижается, однако остаются слабость и головная боль.

До этого врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им Пирогова Ирина Лещенко рассказала, что одними из распространенных симптомов гонконгского гриппа становятся сухость глаз, а также затуманенность и падение остроты зрения. При этом в некоторых случаях такая реакция остается, даже когда пациент уже выздоровел.

Ранее врач раскрыла, что вызывает конъюнктивит.