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Ученые выяснили, почему комары не болеют вирусами, которые распространяют

PLOS: особый механизм защищает комаров от переносимых ими вирусов
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Комары могут всю жизнь переносить опасные вирусы, включая чикунгунью, денге и Зика, но при этом сами не погибают и не испытывают симптомов инфекции. Ученые из Университета Помпеу Фабра в Барселоне выяснили, что секрет кроется в необычных отношениях между вирусом и клетками насекомого. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Исследователи заразили клетки комаров вирусом чикунгунья и обнаружили неожиданный эффект. Генетический материал вируса активно накапливался внутри клеток, однако производство вирусных белков оставалось низким. Именно белки нужны вирусу для создания новых копий и захвата клетки.

Этот процесс ученые называют трансляционным подавлением. По сути, вирус словно «приглушает» собственную активность и размножается медленно. Благодаря этому клетки комара продолжают жить, сохраняют запасы энергии и не разрушаются.

У человека все происходит иначе. Попав в организм, вирус начинает стремительно использовать клеточные механизмы для производства собственных белков и быстро уничтожает зараженные клетки. Именно это вызывает воспаление, высокую температуру и другие симптомы болезни.

Ученые также выяснили, что в клетках комара вирус не применяет молекулярные механизмы, которые использует для захвата человеческих клеток. В результате между вирусом и организмом насекомого устанавливается своеобразное равновесие: вирус получает возможность существовать годами, а комар остается живым и продолжает переносить инфекцию.

Аналогичную картину исследователи наблюдали и при заражении клеток вирусом Зика. Поскольку эти вирусы относятся к разным семействам, ученые предполагают, что такой механизм может быть распространенной стратегией выживания у возбудителей, передающихся комарами.

Авторы работы считают, что открытие может помочь в борьбе с инфекциями. В будущем ученые надеются найти способы нарушить этот хрупкий баланс — например, лишить вирус способности долго существовать в организме комара или, наоборот, заставить его размножаться слишком быстро, что сделает насекомое неспособным распространять инфекцию. Пока эти результаты получены только в экспериментах на клетках и требуют дальнейшего изучения.

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