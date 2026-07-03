Появились кадры с арестованным экс-главой Росавиации Александром Нерадько. Их публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По данным SHOT, обыски у Нерадько длились несколько дней — его взяли в тот момент, когда он находился у себя дома в Одинцовском районе Подмосковья», — сказано в посте.

На кадрах видно, как мужчина в сопровождении правоохранителей выходит из здания и садится в машину силовиков.

Как писал ранее Telegram-канал 112, защита бывшего руководителя ведомства уже обжаловала решение суда об избрании меры пресечения.

3 июля стало известно о задержании Нерадько. Он подозревается в мошенничестве, связанном с государственными контрактами. Росавиацию он возглавлял с 2009 года, а в 2023 году был освобожден от должности распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина.

По этому же делу был задержан бывший заместитель главы Росавиации Сергей Тимошенко. По версии следствия, с сентября 2021 года по март 2022 года он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов в Брянской области по муниципальным и государственным контрактам и получил от предпринимателей 4 млн рублей за покровительство.

Ранее суд разрешил арестовать экс-зампреду Ставропольского краевого суда.