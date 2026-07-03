Полиция задержала двух мужчин по делу о взрыве в Монако

Полиция Монако задержала двух мужчин по делу о подрыве бизнесмена Ермолаева

Полиция Монако задержала двух мужчин по делу о подрыве украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что в ходе расследования не было выявлено доказательств активного участия в преступлении этих подозреваемых, поэтому их отпустили из под стражи.

Заместитель генерального прокурора заявил, что подозреваемая во взрыве, гражданка Украины Анастасия Березовская, активировала взрывное устройство, установленное на крыльце дома, с помощью пульта дистанционного управления.

Из-за сложности взрывного устройства полиция предположила, что Березовская действовала не одна.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что, помимо этих трех человек, в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывало состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена.

Ранее интерпол раскрыл имя подозреваемой во взрыве в Монако.