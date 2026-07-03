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Общество

Интерпол раскрыл имя подозреваемой во взрыве в Монако

Интерпол: в покушении на Ермолаева подозревается гражданка Украины Березовская
Manon Cruz/Reuters

Интерпол по запросу полиции Монако объявил в розыск гражданку Украины по делу о взрыве в княжестве. Об этом сообщается в базе данных Международной организации уголовной полиции.

Речь идет о 39-летней Анастасии Березовской. Она разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывчатки. Отмечается, что ее отличительной чертой является татуировка на правой руке.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что, помимо этих трех человек, в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывало состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена.

Ранее в прокуратуре Монако отказались считать произошедший накануне взрыв терактом.

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