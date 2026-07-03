Стало известно о квартирах за десятки миллионов у семьи экс-главы Росавиации

У семьи бывшего главы Росавиации Александра Нерадько, арестованного по делу о мошенничестве, имеется недвижимость и другое имущество общей стоимостью не менее 160 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на самого Нерадько оформлена квартира премиум-класса площадью около 200 квадратных метров на проспекте Вернадского, стоимость которой оценивается примерно в 95 млн рублей. Еще одна квартира площадью 97 квадратных метров на улице Коштоянца стоимостью около 55 млн рублей зарегистрирована на его детей и внуков. Кроме того, на сына бывшего чиновника Павла оформлена однокомнатная квартира в районе Марьиной Рощи стоимостью около 20 млн рублей.

Mash также выяснил, что на Павла Нерадько зарегистрирован автомобиль Lexus RX350 2024 года выпуска стоимостью от 7 млн рублей. По информации канала, несколько лет назад он переехал в Париж и редко приезжает в Россию. Кроме того, как утверждается, другие члены семьи часто путешествуют по странам Европы, включая Германию, Италию, Грецию и Кипр, а сам Александр Нерадько в последние годы регулярно посещал Дубай.

Суд арестовал бывшего руководителя Росавиации на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, уголовное дело связано с государственными контрактами.

По этому же делу проходит бывший заместитель главы Росавиации Сергей Тимошенко. Следствие считает, что с сентября 2021 года по март 2022 года он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов в Брянской области по муниципальным и государственным контрактам и получил от предпринимателей 4 млн рублей за покровительство.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Григория Лепса превысила миллиард рублей.