Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Стало известно о квартирах за десятки миллионов у семьи экс-главы Росавиации

Mash: семья экс-главы Росавиации Нерадько владеет имуществом на 160 млн рублей
Росавиация

У семьи бывшего главы Росавиации Александра Нерадько, арестованного по делу о мошенничестве, имеется недвижимость и другое имущество общей стоимостью не менее 160 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на самого Нерадько оформлена квартира премиум-класса площадью около 200 квадратных метров на проспекте Вернадского, стоимость которой оценивается примерно в 95 млн рублей. Еще одна квартира площадью 97 квадратных метров на улице Коштоянца стоимостью около 55 млн рублей зарегистрирована на его детей и внуков. Кроме того, на сына бывшего чиновника Павла оформлена однокомнатная квартира в районе Марьиной Рощи стоимостью около 20 млн рублей.

Mash также выяснил, что на Павла Нерадько зарегистрирован автомобиль Lexus RX350 2024 года выпуска стоимостью от 7 млн рублей. По информации канала, несколько лет назад он переехал в Париж и редко приезжает в Россию. Кроме того, как утверждается, другие члены семьи часто путешествуют по странам Европы, включая Германию, Италию, Грецию и Кипр, а сам Александр Нерадько в последние годы регулярно посещал Дубай.

Суд арестовал бывшего руководителя Росавиации на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, уголовное дело связано с государственными контрактами.

По этому же делу проходит бывший заместитель главы Росавиации Сергей Тимошенко. Следствие считает, что с сентября 2021 года по март 2022 года он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов в Брянской области по муниципальным и государственным контрактам и получил от предпринимателей 4 млн рублей за покровительство.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Григория Лепса превысила миллиард рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!