Cтоимость недвижимости Григория Лепса превысила миллиард рублей

Народный артист России Григорий Лепс владеет недвижимостью, стоимость которой превышает миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Самым дорогим активом артиста является квартира площадью около 300 кв.м. на Саввинской набережной в Москве. Ее оценивают примерно в 390 млн рублей. Помимо этого, у певца есть парковочное место стоимостью около 18 млн рублей.

Лепс также владеет двумя квартирами в столице. Одна из них, примерно за 60 млн рублей, находится в Басманном районе и имеет площадь около 130 кв.м. Вторая квартира расположена в сталинском доме недалеко от Новоарбатского моста. Ее площадь составляет 52,4 кв.м, а стоимость — около 40 млн рублей.

Крупнейшим активом в портфеле Лепса «Звездач» называет загородную резиденцию в деревне Поздняково на Новой Риге, всего в 8 км от Москвы. К концу 2025 года дом был выставлен на продажу за 550 млн рублей.

На участке в 20 соток расположены два строения общей площадью более 4600 кв. м. Главное здание (1885 кв.м) имеет семь спален, библиотеку, зимний сад, кухню-столовую, гостиную, террасу, спа-зону с бассейном и сауной.

Второе здание (около 2700 кв.м) служило продюсерским центром с студиями звукозаписи, спортзалом, кабинетами, бильярдной, комнатами для персонала и жилыми помещениями.

Кроме того, Лепсу принадлежит земельный участок площадью 4,2 га в Тверской области недалеко от Волги и Старицкого монастыря.

Ранее сообщалось, что Лерчек может снимать новый дом за 1,2 млн рублей в месяц