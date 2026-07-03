В Красногорске ко Дню ГИБДД открылось новое здание Госавтоинспекции

В подмосковном Красногорске ко Дню ГИБДД открылось новое здание Госавтоинспекции, переданное ведомству регионом после капремонта. С этим событием, а также с профессиональным праздником сотрудников поздравил глава области Андрей Воробьев.

«Новое здание, в том числе, предназначено для оказания государственных услуг, решения важных вопросов наших жителей. Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды — офицеров, генералов, личного состава, — цитирует губернатора 360.ru.

Как подчеркнул первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко, созданные для сотрудников условия соответствуют ожиданиям жителей, которые смогут получить здесь качественные госуслуги. Так, на базе учреждения будет работать единый центр, в котором горожане смогут, в числе прочего, оформить права, зарегистрировать автомобиль, сдать экзамены и прочее.

Кроме того, здесь будет работать дежурная часть, собирающая всю актуальную информацию о ситуации на дорогах, включая заторы, ДТП, отметил начальник управления Госавтоинспекции Виктор Кузнецов. Он подчеркнул, что специалисты, в том числе, будут отслеживать работу экстренных служб, работать над предотвращением сложных ситуаций и отслеживать разыскиваемые автомобили.

В честь праздника Воробьев наградил Кузнецова знаком «За заслуги перед Московской областью» первой степени. Кроме того, начальник УМВД по Красногорску получил ключи от новой патрульной машины для личного состава.

Всего на сегодняшний день в Подмосковье за безопасность дорог отвечают 5,5 тысячи сотрудников, силами которых за последние 10 лет аварийность удалось снизить более, чем вдвое.

До этого также новое здание Госавтоинспекции открылось в Долгопрудном. Кроме того, в Воскресенске после реконструкции открылся комплекс УМВД.

Напомним, до этого сообщалось, что российская ГИБДД оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фотовидеофиксации. По словам замначальника Госавтоинспекции России Олега Понарьина, кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал открытие обновленного корпуса Красногорского колледжа к 1 сентября.