Главный корпус Красногорского колледжа обновят к 1 сентября

Обновление главного корпуса Красногорского колледжа завершится к 1 сентября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что сегодня наблюдается высокий запрос на специалистов и технологии, которые связаны с автоматизированными процессами и роботами.

«Предприятия Московской области заинтересованы в кадрах, и часто наши выпускники нарасхват. Это обновленное здание мы откроем уже 1 сентября. Установим здесь современное оборудование – ребята должны учиться на том, на чем будут работать», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что Московская область также поддерживает преподавателей и привлекает наставников с производства.

«Конкурс в колледжах сегодня большой, сюда идут поступать в том числе и круглые отличники. Поэтому важно предоставить ребятам максимум возможностей», — отметил Воробьев.

Как рассказал представитель подрядной организации Алексей Проничев, в рамках капитального ремонта специалисты полностью заменили кровлю и вентилируемый фасад, а также обновили инженерные коммуникации.

«Сейчас завершаем чистовую отделку, монтаж дверей, сантехники, электрики, благоустройство территории. На объекте трудятся 50 человек», — сказал он.

Кроме того, директор колледжа Сергей Демин отметил, что весь коллектив ждет открытия корпуса после капитального ремонта.

«Мы готовим специалистов более чем по 40 профессиям и специальностям, и на наших студентов рассчитывает большой круг работодателей. На сегодняшний день, по данным Роструда, более 93% выпускников колледжа трудоустроены», — сказал он.

Всего в колледже для учащихся доступны 7 направлений, среди которых оптика, станки с ЧПУ, сетевое и системное администрирование, программирование, информационная безопасность, логистика и инженерные системы ЖКХ.

Напомним, всего в Московской области за 5 лет капитально отремонтировали 19 колледжей.