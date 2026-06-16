У гаишников появятся новые невидимые комплексы фотовидеофиксации

Российская ГИБДД оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фотовидеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Госавтоинспекции России Олега Понарьина.

По словам Понарьина, в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные — есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения.

Пока Госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию.

Накануне сообщалось, что в 2026 году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии, без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках (где нет камер наблюдения, и доказать вину сложно) или при кольцевом движении. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии.

Ранее сообщалось, что Госдума не приняла закон о запрете автоподстав.