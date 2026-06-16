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Автомобили

У гаишников появятся новые невидимые комплексы фотовидеофиксации

Автомобили ГИБДД оснастят новыми камерами с распознаванием номеров
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российская ГИБДД оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фотовидеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Госавтоинспекции России Олега Понарьина.

По словам Понарьина, в прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные — есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения.

Пока Госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию.

Накануне сообщалось, что в 2026 году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии, без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках (где нет камер наблюдения, и доказать вину сложно) или при кольцевом движении. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии.

Ранее сообщалось, что Госдума не приняла закон о запрете автоподстав.

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