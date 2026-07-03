В Новороссийске заправки перешли на работу по топливным картам

В Новороссийске Краснодарского края все АЗС перешли на работу по топливным картам. Об этом сообщил муниципальный центр управления администрации города в «Максе».

«Заправка осуществляется только по топливным картам. Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправочных станциях», — сказано в сообщении.

2 июля пресс-служба правительства РФ сообщила, что вице-премьер Александр Новак поручил подготовить конкретные меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах.

30 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.