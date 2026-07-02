Новак поручил разработать меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить конкретные меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. В ходе мероприятия особое внимание уделили регионам, где нет крупных нефтекомпаний.

«Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями к следующему заседанию необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких субъектах», — сказано в сообщении.

В конце июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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