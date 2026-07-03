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Общество

Жителей Киева призвали не выходить на улицу

Жителям Киева посоветовали не выходить из дома из-за загрязнения воздуха
Reuters

Жителям Киева посоветовали не выходить на улицу и пить много воды из-за ухудшения состояния воздуха в городе. Соответствующие рекомендации выпустила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Власти украинской столицы отметили, что в городе, в частности, зафиксировано повышение концентрации приземного озона и пыли. Причиной этому они назвали аномально жаркую погоду, отсутствие ветра и пожары, возникшие в результате массированной атаки Вооруженных сил (ВС) России 2 июля.

Жителям Киева посоветовали закрыть окна в помещениях и включить очиститель воздуха на максимум, если таковой имеется.

3 июля украинское агентство УНИАН сообщило, что Киев с утра заволокло сильным смогом. Местные жители также сообщают о запахе гари. По данным сервисов мониторинга, качество воздуха в Киеве сильно ухудшилось в отдельных районах.

Накануне столица Украины подверглась массированному удару возмездия со стороны российских военных. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на атаки гражданской инфраструктуры на территории России.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город пережил «ужасную ночь», и назвал прошедшую атаку самой масштабной с начала военного конфликта.

Ранее в ВСУ оценили российскую атаку на Киев.

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