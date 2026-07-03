На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар

Лесной пожар на юге Франции охватил почти 1000 га

Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Франции, охватив почти 1000 га. Об этом сообщила префектура департамента Од.

В тушении пожара задействованы 500 пожарных и 13 оперативных групп. Отмечается, что ситуация развивается благоприятно и распространение огня удалось взять под контроль. О жертвах не сообщается.

Во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40°C. Как Европа переживает жару — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, кто находится в группе риска во время жары.