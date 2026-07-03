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Общество

На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар

Лесной пожар на юге Франции охватил почти 1000 га
Ringo Chiu/Reuters

Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Франции, охватив почти 1000 га. Об этом сообщила префектура департамента Од.

В тушении пожара задействованы 500 пожарных и 13 оперативных групп. Отмечается, что ситуация развивается благоприятно и распространение огня удалось взять под контроль. О жертвах не сообщается.

Во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40°C. Как Европа переживает жару — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, кто находится в группе риска во время жары.

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