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Общество

В 72 департаментах Франции ввели высший уровень погодной опасности из-за жары

Météo-France ввела красный уровень погодной опасности в 72 департаментах Франции

В 72 департаментах Франции объявлен наивысший — красный — уровень опасности из-за «исключительной жары», сообщила национальная метеорологическая служба Météo-France в экстренном предупреждении на своем сайте.

Еще в 17 департаментах действует оранжевый — то есть предпоследний — уровень опасности, уточнили в Météo-France. Всего во французской метрополии насчитывается 96 департаментов, в семи из них режим погодной угрозы пока желтый (то есть требует осторожности при длительном нахождении под открытым небом).

В бюллетене на сайте метеослужбы указано, что завтра во второй половине дня и вечером вдоль Атлантического побережья ожидается «неустойчивая погода» со «штормовыми условиями».

«Грозы начнутся от Бретани в сторону региона Пей-де-Луар, от Пуату-Шарант до Аквитании. Они могут сопровождаться порывами ветра до 25 м/с, значительными осадками и градом в самых южных регионах. Грозы также возможны над Корсиканскими горами и Центральным массивом, над Альпами — в долине Роны и средиземноморских внутренних районах», — говорится в прогнозе.

Предстоящей ночью в Париже будет +29ºС, а от Бретани до региона Иль-де-Франс — от +23ºС до +26ºС.

«Максимальные температуры могут начать немного снижаться вдоль Атлантического побережья, но жара сохранится по всей стране», — предупредила метеослужба.

Днем от центральной Бретани до внутренних районов Нормандии, от Шампани-Арденн до западной Лотарингии и западной Бургундии, северной Оверни и на севере до Аквитании и Миди-Пиренеев прогнозируется до +40ºС, в восточной Бретани, регионе Пей-де-ла-Луар, Иль-де-Франс и центральной части департамента Валь-де-Луар — местами +41ºС.

Ранее ночная жара во Франции побила исторический рекорд.

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