В Крыму ограничили водоснабжение из-за аварии

В части Крыма ограничено водоснабжение в связи с аварией на энергетических сетях. Об этом сообщила компания «Вода Крыма» в Telegram-канале.

Ограничения затронули Симферополь (села Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловка, Каштановое, Партизанское, Константиновка), Алушту (с. Приветное, Садовая, Заречная, Горького, пер. Школьный и Речной), Джанкой (улицы Приходько, Маяковского, Новосадовая, Садовая, Рюмшина, пер. Керченский), Евпаторию, Керчь, Армянск, Красноперекопск.

В некоторых районах организован подвоз воды.

Накануне в Крыму четыре города и три района остались без электроэнергии из-за нарушений на магистральных сетях. Председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что временно прекращена подача электроэнергии в города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпаторию и городской округ, Черноморский район и Сакский район.

Ранее в Крыму приостановили движение поездов до Евпатории.