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Общество

В Крыму приостановили движение поездов до Евпатории

ЮППК: движение пригородных поездов до Евпатории приостановлено
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Крыму приостановили движение пригородных поездов до Евпатории. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) на своем сайте.

«Движение пригородных поездов из/в Евпаторию временно приостановлено. Движение пригородных поездов по маршруту из/в Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная», — говорится в сообщении.

В ЮППК добавили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

2 июля перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что время начала продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом сокращено до 45 суток. Раньше срок составлял 90 дней. Решение было принято в связи с тем, что осенью на полуострове запланированы ремонтные работы, это приведет к корректировке расписания некоторых поездов, уточнили в компании.

Ранее стало известно, что между Керчью и Москвой запустят дополнительный поезд.

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