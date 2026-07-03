Топливо в Крыму в пятницу будет продаваться на 62 АЗС

В Крыму 3 июля топливо поступит в свободную продажу на 62 АЗС

Топливо в свободной продаже в Крыму появится на 62 автозаправочных станциях (АЗС) 3 июля. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в мессенджере «Макс».

«Сегодня на 62 АЗС будет осуществлена розничная реализация автомобильного бензина и дизельного топлива, однако учитывая ограниченные объемы, возможность обеспечить потребности в полной мере отсутствует», — написал он.

В своем сообщении он добавил, что вся информация об АЗС, осуществляющих розничную продажу топлива, будет отражена на интерактивной карте toplivo.rk.gov.ru.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки топлива в Крым будут наращиваться. По словам главы государства, каждый месяц региону необходимо 70 тыс. т топлива. Он выразил уверенность, что эту задачу удастся решить.

28 июня Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем участвовали в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

Ранее власти Крыма рассказали о ликвидации топливного кризиса.