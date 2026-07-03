Аэропорт Домодедово принимает рейсы по согласованию в связи с введенными ограничениями

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что согласование рейсов происходит с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на столицу.

Также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО уничтожили два украинских дрона на территории региона. Он отметил, что пострадавших в результате произошедшего нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, добавил глава области.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус, ехавший из Минска в Анапу, на границе с Белоруссией. Украинский беспилотник разорвался прямо перед автомобилем, в результате чего пострадали трое человек — два водителя и пассажир. В Белоруссии атаку назвали очередным актом экстремизма и терроризма в отношении мирных граждан.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево нашли обломки беспилотника.