Появились подробности о подозреваемой в покушении на Ермолаева

France Info: подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако является украинка

Подозреваемой по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако является гражданка Украины. Об этом сообщил телеканал France Info со ссылкой на источники.

По данным журналистов, женщине около 30 лет, она проживала в Германии. После взрыва подозреваемая отправилась во французскую коммуну Босолей, после чего вместе с сообщниками уехала в Италию, следует из материала.

Несколькими часами ранее радиостанция RTL сообщила, что следователи установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева. В его отношении планировали выдать красный ордер Интерпола. Имя подозреваемого не раскрывалось.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Власти княжества заявили, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории княжества.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в $220 млн.

Ранее стало известно имя куратора покушения на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако.