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Общество

В Монако установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева

RTL: следователи установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева
Alexandre Dimou/Reuters

Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает RTL со ссылкой на прокуратуру княжества.

В публикации отмечается, что в отношении подозреваемого будет выдан красный ордер Интерпола.

Имя подозреваемого не раскрывается.

По данным радиостанции, судебное расследование начали по обвинениям в покушении, установке взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, а также преступном сговоре.

1 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что покушение на Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Власти княжества заявили, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории княжества.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в $220 млн.

Ранее французские следователи допросили ребенка, раненного при взрыве в Монако.

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