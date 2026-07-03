Экономика Европы потеряла €5 млрд из-за экстремальной жары

Европейская экономика потеряла порядка €5 млрд из-за аномальной жары. Об этом заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что подсчеты производились из роста стоимости электроэнергии в Европе.

«Это могут быть и потери сельского хозяйства, урожаи будут сохнуть — пшеница и ячмень могут банально выгореть. Это потери от лесных пожаров, потери косвенные — в жару происходит деформация рельс, возможны аварии», — отметил Хазанов.

В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна аномальной жары, которая привела к обновлению исторических температурных рекордов. На фоне этого избыточная смертность во Франции достигла 1 тыс. человек.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40°C. Как Европа переживает жару — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.