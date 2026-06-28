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Стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары

Экстремальная жара может оставить Испанию без оливок, а Францию — без винограда
Sarah Meyssonnier/Reuters

Аномальная жара в Европе может погубить французские виноградники и сократить урожай оливок в Испании. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский.

«В ряде регионов, прежде всего во Франции и Испании, высокие температуры и дефицит влаги могут привести к снижению урожайности. Ситуация с оливками и оливковым маслом выглядит хуже», — сказал он.

Эксперт также отметил, что во Франции и Испании жара может погубить виноградники.

До этого во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

В начале недели на севере Испании был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.

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