Адвокат Бух: забравшейся на Эмпайр-стейт-билдинг паре из России грозит 10 лет тюрьмы

Двое россиян, забравшиеся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, могут попасть в тюрьму на 10 лет по предъявленным обвинениям. Об этом РИА Новости рассказал американский адвокат Аркадий Бух.

Он предположил, что судья не даст руферам более, чем пару лет тюрьмы.

Также Бух допустил, что руферам могут назначить условное наказание. По его словам, при хорошей работе стороны защиты они имеют шансы избежать реального лишения свободы.

Адвокат также добавил, что власти США также могут начать уточнять иммиграционный статус пары.

По данным полиции Нью-Йорка, нарушителей заметили на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля около 19:00 по мск и впоследствии взяли под стражу. Они также развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Empire State Building — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Здание является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В 1986 году небоскреб получил статус национального исторического памятника США.

Ранее в Нью-Йорке суд рассмотрел дело россиян после подъема на небоскреб.