В Нью-Йорке суд рассмотрел дело россиян после подъема на небоскреб

Пару руферов из России, забравшихся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, отпустили из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации утверждается, что 2 июня состоялись предварительные слушания по делу против руферов. Их освободили из-под стражи без денежного залога.

По данным судебных документов, россияне в рамках заседания не признали себя виновными в предъявленных обвинениях.

По данным полиции Нью-Йорка, нарушителей заметили на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля около 19:00 по мск и впоследствии взяли под стражу. Они также развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Позднее сообщалось, что россиянам предъявили восемь обвинений.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Здание является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В 1986 году небоскреб получил статус национального исторического памятника США.

Ранее появилось видео задержания российских руферов, забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг.