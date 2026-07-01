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Забравшимися на шпиль небоскреба в США, предположительно, оказались российские руферы

На шпиле Эмпайр-стейт-билдинга, предположительно, оказалась пара руферов из РФ
AP

Забравшимися на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау. Об этом свидетельствуют их публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах запечатлен момент предложения руки и сердца, а также снимки с видом на центр Нью-Йорка. Под фотографиями размещена подпись «Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк». Пара известна тем, что занимается экстремальным альпинизмом и регулярно размещает в соцсетях снимки на вершинах высотных зданий по всему миру.

По данным полиции Нью-Йорка, нарушителей заметили на шпиле здания 1 июля около 19:00 по мск и впоследствии взяли под стражу. Они также развернули баннер с надписью «когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Каким образом им удалось подняться на вершину здания, неизвестно.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Здание является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В 1986 году небоскреб получил статус национального исторического памятника США.

Ранее самое высокое здание мира окрасилось в цвета флага России.

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