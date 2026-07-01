В США задержали двух человек, которые забрались на шпиль небоскреба и вывесили баннер

В Нью-Йорке задержали двух человек, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг

Полиция Нью-Йорка задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным полиции, сейчас нарушителей взяли под стражу.

Неизвестных в масках заметили на шпиле здания в полдень 1 июля (19:00 по мск). Они забрались на небоскреб и вывесили баннер с надписью «когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». После этого нарушители начали спускаться по металлической решетке. Каким образом людям удалось подняться на вершину здания, неизвестно.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Здание является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка и популярной туристической площадкой. В 1986 году небоскреб получил статус национального исторического памятника США.

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