Monaco Info: пострадавший в результате взрыва ребенок был допрошен во Франции

Во Франции сотрудники правоохранительных органов допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате взрыва в Монако. Об этом сообщает телеканал Monaco Info со ссылкой на прокуратуру княжества.

По информации журналистов, других пострадавших, получивших серьезные травмы, «по-прежнему не в состоянии давать показания». При этом отмечается, что состояние одного из раненых оценивается как критическое.

До этого телеканал Monaco Info сообщал о задержании иностранца по делу о взрыве. Однако позже мужчину отпустили, о предъявлении ему обвинений данных нет.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Государственный министр княжества Кристоф Мирман сообщил, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории Монако.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, среди которых был Вадим Ермолаев. Позже Мирман уточнил, что в больницы доставили еще четырех человек.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.