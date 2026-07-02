Аэропорт Внуково временно изменил режим работы

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет самолеты по согласованию. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. В связи с ограничениями в авиагавани возможны корректировки в расписании рейсов.

Аналогичные меры уже вводили в аэропорту Внуково днем 2 июля. Об ограничениях Росавиация сообщила в 13:11 мск. Авиагавань возобновила работу в штатном режиме около 15:00 мск.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в аэропорту Краснодара задерживались почти 30 рейсов.