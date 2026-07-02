В аэропорту Краснодара задерживаются почти 30 рейсов

В международном аэропорту Краснодара (Пашковский) задерживается прибытие и отправка 29 авиарейсов, следует из данных онлайн-табло на его сайте.

Отложен вылет 14 самолетов, из которых четыре должны отправиться в Москву, а два — в Новосибирск. Кроме того, задерживаются вылеты рейсов в Челябинск, Екатеринбург, Сургут и Казань. Среди международных направлений задержки отправления возникли на рейсах в Ташкент, Тбилиси, Стамбул и Анталью.

Задержка с прибытием в Краснодар затронула 15 рейсов, включая пять перелетов из российской столицы. Также запаздывают по одному самолету из Санкт-Петербурга, Челябинска, Махачкалы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Антальи, Ташкента и Тель-Авива.

Сбой в расписании прилетов и вылетов в краснодарском международном аэропорту возник из-за временных ограничений его работы, введенных по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности.

Еще вчера днем в ведомстве предупреждали, что из-за этих ограничений «возможны корректировки в расписании рейсов». Около 17:00 аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Ночью ограничения снова вводились, но были сняты еще до открытия Пашковского, который начинает принимать и отправлять рейсы с 09:00 по местному времени. Сегодня с 12:30 в аэропорту вновь введен режим с ограничениями.

Ранее аэропорт Сочи временно приостановил работу.