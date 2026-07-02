В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения: рейсы принимают и отправляют по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в сообщении.

Как уточняет ведомство, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров также предупреждают о возможных корректировках в расписании.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево нашли обломки беспилотника.