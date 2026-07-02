Паре российских руферов предъявили обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг

Россиянам, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявлены восемь обвинений. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, паре предъявили обвинения в краже со взломом, создании опасности, злонамеренном повреждении имущества, нарушении местного законодательства, хранении инструментов для взлома, преступном вмешательстве в чужое имущество, незаконном проникновении на территорию и нарушении общественного порядка.

По данным полиции Нью-Йорка, нарушителей заметили на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг 1 июля около 19:00 по мск и впоследствии взяли под стражу. Они также развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Нарушителями, предположительно, оказались российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия Кузнецов) и Ангелина Николау.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб на Манхэттене, построенный в 1931 году. Более 40 лет он оставался самым высоким зданием в мире. Его высота составляет 443 метра вместе со шпилем. Здание является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В 1986 году небоскреб получил статус национального исторического памятника США.

Ранее сообщалось, что россиянам, забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке, грозит тюрьма.