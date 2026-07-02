Предпринимателям из Крыма окажут дополнительную поддержку

Жителям и предпринимателям на севере Крыма, оставшимся без электроснабжения, окажут дополнительную помощь. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Предприниматели Армянска, Красноперекопска, Джанкоя нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны», — сообщил он.

Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов решить вопрос оказания помощи гражданам, проживающим в негазифицированных населенных пунктах, где наблюдаются перебои с электричеством.

В конце июня жители четырех городских округов и четырех районов Крыма оказались без электроснабжения в связи с нарушением в электросетях.

До этого власти Севастополя объявили о введении временных ограничений с 22 июня: меры затронули транспорт, торговлю, энергоснабжение и массовые мероприятия. Советник главы Крыма Олег Крючков в мессенджере «Макс» призвал жителей ограничить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме.

Ранее власти Крыма рассказали о ликвидации топливного кризиса.