В Крыма нарушено электроснабжение в нескольких районах

В Крыму из-за аварии жители четырех городов и районов остались без электричества

Жители четырех городских округов и четырех районов Крыма оказались без электроснабжения в связи с нарушением в электросетях. Об этом сообщает «Крымэнерго» в Telegram-канале.

«В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей: городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой; Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов», — говорится в сообщении.

В данный момент ведутся аварийные работы.

По данным «Крымэнерго», подачу электроэнергии восстановят в течение дня.

Накануне электроснабжение было нарушено в восточной части Крыма вследствие аварии.

До этого власти Севастополя объявили о введении временных ограничений с 22 июня: меры затронут транспорт, торговлю, энергоснабжение и массовые мероприятия.

Ранее жителей Крыма призвали отключить кондиционеры.