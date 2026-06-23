В Крыма нарушено электроснабжение в нескольких районах

Жители четырех городских округов и четырех районов Крыма оказались без электроснабжения в связи с нарушением в электросетях. Об этом сообщает «Крымэнерго» в Telegram-канале.
«В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей: городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой; Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов», — говорится в сообщении.
В данный момент ведутся аварийные работы.
По данным «Крымэнерго», подачу электроэнергии восстановят в течение дня.
Накануне электроснабжение было нарушено в восточной части Крыма вследствие аварии.
До этого власти Севастополя объявили о введении временных ограничений с 22 июня: меры затронут транспорт, торговлю, энергоснабжение и массовые мероприятия.
Ранее жителей Крыма призвали отключить кондиционеры.