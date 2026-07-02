Белорусов призвали воздержаться от поездок в Россию

Белорусам стоит воздержаться от поездок в Россию, особенно — в приграничные регионы. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БелТА.

«Мы же предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области», — сказал он.

Вольфович отметил, что границы не закрыты, но ехать или не ехать в Россию — личный выбор каждого. Такие рекомендации он сделал после нападения на автобус с белорусскими гражданами.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. Известно, что в салоне находились 19 пассажиров, пострадали два водителя.

В свою очередь зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил, что удар беспилотником по автобусу «Минск — Анапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну.

Ранее Ковальчук обвинил Киев в целенаправленном ударе по автобусу в Брянской области.